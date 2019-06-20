Dooilcap построит завод в агропромышленном комплексе южнокорейского Есана

Йечхон, Южная Корея, , 08:24 — REGNUM Южнокорейская компания Dooilcap построит завод по изготовления тары для напитков в провинции Кёнсан-Пукто. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, сегодня, 20 июня, представители компании совместно с представителями мэрии провинции Кёнсан-Пукто и администрации города Ечхона подписали меморандум о взаимопонимании.

Завод по производству тары будет построен в агропромышленном комплексе, общая площадь завода составит 18 300 кв. м, завершить строительство завода планируется в 2021 году. Общая сумма инвестиций составит 20 млрд вон (~$17,15 млн).

Известно, что ранее, в ноябре 2018 года, Tulip International Inc. также подписал соглашение на строительство завода в агропромышленном комплексе. Стоимость проекта составила 50 млрд вон (~$42,88 млн).

«Мы надеемся, что агропромышленный комплекс окажет большое значение в оживлении региональной экономики», — сообщил губернатор.