Кипрская компания миллиардера Лисина продала свои акции банка «Зенит»

Москва, , 06:44 — REGNUM Крупная рокировка состава акционеров произошла в банке «Зенит», который начинал своё развитие с Татарии. Компания Fletcher Group Holdings Limited, которая находится под контролем миллиардера Владимира Лисина, продала свою долю, составляющую более 5,79%. Сведения о сделке обнародованы на сайте центра раскрытия корпоративной информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Компания Fletcher Group Holdings Limited (Кипр), которая находится под контролем миллиардера Владимира Лисина, чьи основные активы — Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding, — 18 июня 2019 года потеряла право распоряжаться долей в банке «Зенит», которая превышала 5,79%. В 2007 году доля составлялая 14,4%, но постепенно снижалась, и на сегодня составляет 0%.

Новым владельцем доли стал глава управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов ПАО «Татнефть», вице-президент банка «Зенит» Александр Тищенко.

«Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 1 928 059 149 шт., 5,792 815 831%», — уточняется в документации.

Напомним, банк был учреждён в 1994 году, а в 1998 году он открыл первый филиал в Альметьевске (Татария), первый допофис в Москве, и стал официальным консультантом министерства финансов Татарии. В 2000 году банк стал финансовым советником «Татнефти» в переговорах с иностранными кредиторами по соглашению о реструктуризации долга в размере 1 млрд долларов США.

На 31 марта 2019 года, помимо кипрской компании, в июне продавшей свою долю, в состав основных акционеров входило ПАО «Татфнеть» (доля — 62,667%).

С сентября 2018 года банковская группа «Зенит» начала процесс интеграции дочерних банков, в единый банк войдут «Девон-Кредит», Липецккомбанк, Спиритбанк и банк «Зенит» Сочи.