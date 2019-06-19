В Ингушетии подсчитывают ущерб от града и рассчитывают на компенсации

Магас, , 14:02 — REGNUM Власти Ингушетии проводят работы по оценке ущерба аграриям, нанесенного обрушившимися на регион ливневыми дождями с градом. Поручение о подсчете потерь поручено произвести министерству сельского хозяйства республики, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе правительства Ингушетии.

Созвано совещание, были обсуждены предварительные масштабы потерь, которые понесли аграрные предприятия региона. Министр сельского хозяйства РИ Хизир Галаев сообщил, что создана комиссия, которая после проведения полного обследования предоставит акты и предложения по компенсации ущерба сельхозпроизводителям. Документы будут направлены в Минсельхоз РФ, с тем чтобы возместить потери и оказать помощь аграриям в восстановлении утраченного урожая.

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Как сообщало ИА REGNUM, сильный ливень с градом и шквалистым ветром обрушился 16 июня на Ингушетию. Особенно пострадали от стихии город Назрань и Назрановский район. Было подтоплено несколько домов, нарушено электроснабжение. Градом выбило сельскохозяйственные угодья.