Пакистан получит кредит от Всемирного Банка в размере $918 млн

Исламабад, , 16:15 — REGNUM 18 июня Пакистан и Всемирный банк подписали соглашение о выделении кредита на сумму 918 миллионов долларов.

По сообщению пакистанского информационного агентства Urdu Point, кредитная программа Всемирного банка нацелена на развитие высшего образования в Пакистане, а также на улучшение собираемости налогов. Всемирный банк надеется, что кредитная программа позволит довести долю налогов в ВВП Пакистана до 17% и увеличит число активных налогоплательщиков до 3,5 миллионов. Кредитная программа, таким образом, соответствует намерениям правительства, выраженным в проекте бюджета на 2019−2020 финансовый год.

С другой стороны, средства в области образования должны быть потрачены на оснащение высших учебных заведений новейшим оборудованием и информационными системами, в целях «улучшения академических достижений» в стратегических сферах.