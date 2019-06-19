Среда, 19 Июня 2019 года
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Пакистан получит кредит от Всемирного Банка в размере $918 млн

Экономика

Кредит выделен на развитие образования и улучшения собираемости налогов

Исламабад, 19 июня 2019, 16:15 — REGNUM  18 июня Пакистан и Всемирный банк подписали соглашение о выделении кредита на сумму 918 миллионов долларов.

По сообщению пакистанского информационного агентства Urdu Point, кредитная программа Всемирного банка нацелена на развитие высшего образования в Пакистане, а также на улучшение собираемости налогов. Всемирный банк надеется, что кредитная программа позволит довести долю налогов в ВВП Пакистана до 17% и увеличит число активных налогоплательщиков до 3,5 миллионов. Кредитная программа, таким образом, соответствует намерениям правительства, выраженным в проекте бюджета на 2019−2020 финансовый год.

С другой стороны, средства в области образования должны быть потрачены на оснащение высших учебных заведений новейшим оборудованием и информационными системами, в целях «улучшения академических достижений» в стратегических сферах.

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Зарубежная хроника
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