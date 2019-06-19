Среда, 19 Июня 2019 года
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Пакистан и Азиатский банк развития ведут переговоры о кредите в $1 млрд

Экономика

Азиатский банк развития готов предоставить Пакистану помощь для поддержания финансовой стабильности

Пакистан и Азиатский банк развития ведут переговоры о кредите в $1 млрд
Иван Шилов © ИА REGNUM
Кредит

Исламабад, 19 июня 2019, 14:00 — REGNUM  Азиатский банк развития (АБР) сообщил о том, что он ведет переговоры с правительством Пакистана о выделении кредита в размере 1 миллиарда долларов для поддержания экономической стабильности в стране.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, точная сумма и дата выдачи кредита еще не согласованы. По данным АБР, окончательное решение о сумме кредита будет принято только после одобрения советом директоров Банка. Азиатский банк развития, который обычно выдает кредиты на инфраструктурные проекты, выделяет Пакистану кредит в рамках «финансовой помощи» и «поддержки бюджета».

Ранее пакистанские СМИ сообщали, что сумма кредита АБР Пакистану может составить 3,4 миллиарда долларов. Исламабад уже получил кредиты у Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также заключил соглашение с МВФ (Международный валютный фонд) о кредитной программе на сумму 6 миллиардов долларов.

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Зарубежная хроника
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