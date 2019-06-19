Среда, 19 Июня 2019 года
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Центробанк Пакистана вводит новые принципы регулирования валютного рынка

Экономика

Центробанк вмешается только при сильной волатильности обменного курса

Исламабад, 19 июня 2019, 18:26 — REGNUM  Управляющий Государственного Банка Пакистана (центробанк) Реза Бакир выступил на пресс-конференции, рассказав о новых принципах регулирования обменного курса.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, новое руководство Государственного Банка поставило перед собой задачу противостоять «главной причине нестабильности» — неопределенности. В рамках проекта бюджета на 2019−2020 финансовый год правительство отказалось от практики заимствования у Госбанка, предоставив ему большую независимость. С другой стороны, Госбанк не будет жестко придерживаться «плавающего обменного курса». Реза Бакир заявил о готовности вмешаться при сильной волатильности валютного рынка или особом давлении на обменный курс.

Таким образом, руководство Госбанка придерживается условий соглашения о кредитной программе, заключенного между Пакистаном и Международным валютным фондом (МВФ), среди которых — отказ от фиксированного обменного курса. С другой стороны, чтобы избежать излишней нестабильности, регулятор оставил за собой право вмешиваться.

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Зарубежная хроника
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