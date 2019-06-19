Среда, 19 Июня 2019 года
08:21:17 МСК

Россия и Иран обсуждают совместную разработку каспийского шельфа

Экономика

Месторождения предложено разрабатывать вместе с иранскими компаниями

Исфахан, Иран, 19 июня 2019, 08:21 — REGNUM  Переговоры о совместной разработке нефтяных месторождений на шельфе Каспийского моря ведут Россия и Иран. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран в Исфахане.

Речь идет об иранском шельфе Каспия, пояснил Новак. Месторождения предложено разрабатывать вместе с иранскими компаниями, однако проекты только обсуждаются и детально говорть о них можно будет после получения конкретных предложений.

Министр отметил также, что Иран продолжает сотрудничать с Россией в рамках программы «Нефть в обмен на товары». Так, Исламская Республика закупает российские сельхозтовары на деньги, полученные от продажи нефти.

Читайте также: Министр нефти ИРИ: Иран не планирует покидать ОПЕК

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ирано-российские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить