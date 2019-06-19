Россия и Иран обсуждают совместную разработку каспийского шельфа

Исфахан, Иран, , 08:21 — REGNUM Переговоры о совместной разработке нефтяных месторождений на шельфе Каспийского моря ведут Россия и Иран. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран в Исфахане.

Речь идет об иранском шельфе Каспия, пояснил Новак. Месторождения предложено разрабатывать вместе с иранскими компаниями, однако проекты только обсуждаются и детально говорть о них можно будет после получения конкретных предложений.

Министр отметил также, что Иран продолжает сотрудничать с Россией в рамках программы «Нефть в обмен на товары». Так, Исламская Республика закупает российские сельхозтовары на деньги, полученные от продажи нефти.

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