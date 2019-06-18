Екатеринбург, , 17:03 — REGNUM Строительные компании, застраивающие небольшие города, начнут экономить на разных «нюансах» из-за введения эскроу-счетов. Об этом заявил руководитель одной из строительных компаний Среднего Урала Тимур Уфимцев на пресс-конференции в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Уфимцева, речь идёт не об экономии в стиле «львам не доложили мяса», но всё же она будет.

«Очевидно, что на низкомаржинальном рынке будут экономить на разных интересных фишечках. Екатеринбурга это не коснётся. Будут экономить на малых архитектурных формах, местах общего пользования», — сказал спикер.

При этом строительные компании не пойдут на нарушение строительного законодательства, уверен руководитель.

Напомним, ранее депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий заявил, что введение эскроу-счетов позволит убрать со строительного рынка «всякую шпану». Эскроу-счета введут с 1 июля 2019 года.

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