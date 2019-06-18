Эскроу-счета резко увеличили стоимость возводимой в РФ недвижимости – Хазин

Москва, , 17:23 — REGNUM В РФ наметилось снижение активности граждан РФ, берущих ипотечные кредиты, полагает экономист Михаил Хазин. Об этом он рассказал 18 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе — марте 2019 года на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«Цены растут. Только в эротических фантазиях правительства РФ и Центрального банка РФ цены в стране не растут, — сказал Хазин. — При этом эскроу-счета и прочее резко увеличили стоимость вновь строящейся недвижимости. То есть квартиры в стране в целом в стране дешевеют, а новостройки дорожают. Поскольку в ипотеку в основном берут строящееся жильё, поэтому совершенно очевидно, что средний ценник растёт. Кроме того, поскольку денег у людей становится всё меньше и меньше, то, как я понимаю, наметилось снижение активности людей, которые берут ипотечные кредиты. Так что всё соответствует экономике».

Дальше на рынке, как полагает Хазин, будет наблюдаться тот же тренд.

«Количество взятых в ипотеку строящихся квартир будет падать, цена их будет расти. Но не исключено, что будет расти и количество взятых в ипотеку квартир на вторичном рынке, потому что по ним цена будет падать», — уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 18 июня Госдума РФ приняла во втором чтении пакет законопроектов, направленный на уточнение правил долевого строительства и использования эскроу-счетов.

Отметим, что ранее депутаты уже приняли закон, который позволяет в исключительных случаях не использовать счета эскроу. Это касается объектов, которые должны быть сданы в ближайшие пару лет. Застройщики могут обратиться к региональным органам власти и по их решению не переходить на проектное финансирование в отношении таких строек.

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