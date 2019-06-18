Госдума разрешает страховым посредникам заключать полисы ОСАГО онлайн

Москва, , 14:10 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на снятие запрета для посредников страховых организаций заключать электронные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОССАГО), Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

Сегодня страховые агенты и брокеры, а также другие посредники страховых организаций не могут заключать электронные полисы ОСАГО. Правительство предлагает изменить такие нормы и разрешить страховым агентам и страховым брокерам оказывать услуги, связанные с заключением, изменением, расторжением и исполнением электронных договоров страхования.

При этом, отмечают в правительстве, страховым агентом или посредником не может быть гражданин с неснятую или непогашенную судимость, а также граждане, которые руководили страховой компанией в течение двух лет до признания его банкротом.

Как отмечают авторы законопроекта, реализация страховых услуг через интернет уже доказала свою эффективности и соответствие современному уровню развития страхового рынка. Однако, по данным Центробанка, продажа таких продуктов онлайн приносит только 3% от собранной страховой премии. В связи с этим, правительство предлагает снять запрет с посредников страховых организаций заключать и исполнять договоры страхования.

По предложению авторов законопроекта, определять порядок обмена информацией в электронной форме между страхователем, страховым посредником и страховщиком при заключении полисов ОСАГО, будет профессиональное объединение страховщиков.

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