В 2020 году турпоток в Турцию из России может превысить 7 млн человек

Анкара, , 12:02 — REGNUM Глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая заявил, что поток туристов из России в Турцию может значительно вырасти за счет сотрудников МВД РФ, которым официально разрешили ездить в страну на отдых.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фируз Баглыкайя сказал, что в 2020 году число российских туристов в Турции может превысить 7 млн человек. Он отметил, что этому в значительной мере способствует снятие ограничения для сотрудников МВД РФ на выезд за рубеж. Таким образом, в Турцию вместе с семьями потенциально сможет приехать 4−5 млн российских граждан, которые ранее не могли здесь отдыхать.

Глава TÜRSAB добавил: «Снятие ограничения позволит увеличить турпоток из России в Турцию на 10−15%». По его мнению, выстроенные между Турцией и Россией дружественные отношения позитивно влияют на экономику друг друга, в том числе это относится и к сфере туризма.