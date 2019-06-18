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В 2020 году турпоток в Турцию из России может превысить 7 млн человек

Экономика

Значительную его часть составят сотрудники МВД РФ

Анкара, 18 июня 2019, 12:02 — REGNUM  Глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая заявил, что поток туристов из России в Турцию может значительно вырасти за счет сотрудников МВД РФ, которым официально разрешили ездить в страну на отдых.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фируз Баглыкайя сказал, что в 2020 году число российских туристов в Турции может превысить 7 млн человек. Он отметил, что этому в значительной мере способствует снятие ограничения для сотрудников МВД РФ на выезд за рубеж. Таким образом, в Турцию вместе с семьями потенциально сможет приехать 4−5 млн российских граждан, которые ранее не могли здесь отдыхать.

Глава TÜRSAB добавил: «Снятие ограничения позволит увеличить турпоток из России в Турцию на 10−15%». По его мнению, выстроенные между Турцией и Россией дружественные отношения позитивно влияют на экономику друг друга, в том числе это относится и к сфере туризма.

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Зарубежная хроника
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