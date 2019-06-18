Около трети граждан не замечают улучшений в экономике России

Москва, , 08:04 — REGNUM Хорошей называют экономическую ситуацию в России лишь 7% граждан. Таковы данные опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Оценивают положение дел в российской экономике как плохое 40% респондентов. Удовлетворительной считают её 47% опрошенных.

По мнению 17% граждан, ситуация в экономике улучшается, 41% думают, что положение дел ухудшается. 31% респондентов не наблюдают никаких изменений.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведён 9 июня 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 68% жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).

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