Видеотрансляция выборов мэра Новосибирска будет стоить бюджету 12,4 млн

Новосибирск, , 07:10 — REGNUM Видеотрансляция голосования избирателей и подсчёта голосов в интернете на выборах мэра города Новосибирска обойдётся муниципальному бюджету в 12,364 млн рублей. Это, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, следует из информации, размещённой избирательной комиссией города на сайте госзакупок.

«В рамках оказания услуг исполнитель организует: видеонаблюдение в помещениях для голосования на 552 избирательных участках и в десяти помещениях ТИК на основании адресного перечня», — уточняется в документе.

Подрядчик должен организовать суточную трансляцию на общедоступном сайте — с 7:00 дня голосования до 7:00 следующего, а также двухдневную — на служебном портале.

Напомним, выборы мэра города Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. 22 апреля истекли полномочия действующего градоначальника Анатолия Локтя (КПРФ).

Возможными кандидатами на выборах названы Анатолий Локоть (КПРФ), руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), лидер регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин, руководитель фракции ЛДПР в Горсовете Новосибирска Евгений Лебедев, предприниматель Сергей Проничев («Партия Роста»), депутат Горсовета Наталья Пинус (самовыдвижение), член партии «Яблоко» Дмитрий Холявченко, бизнесмен Виктор Мокровицкий (самовыдвижение).

По мнению новосибирского политолога Сергея Бирюкова, «обобщенный анализ ситуации не позволяет оценивать конкуренцию на предстоящих выборах как слишком острую».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, общественники, журналисты и юристы города Новосибирска перед выборами мэра объединились и создали «Комитет за честные выборы».

Отметим, что официально старт предвыборной кампании будет дан 20 июня.

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