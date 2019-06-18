Visa и Mastercard продолжат работать в Венесуэле до весны 2020 года

Каракас, , 03:11 — REGNUM Международные платежные системы Visa и Mastercard продолжать функционировать на территории Венесуэлы до марта 2020 года. Об этом 17 июня сообщил глава Центрального банка Венесуэлы Хосе Хавьер Моралес.

По его словам, лицензия, выданная платёжным системам министерством финансов республики, действует до 20 марта следующего года. Дальнейшие перспективы их работы в Венесуэле остаются неопределёнными. В настоящее время власти Венесуэлы ведут консультации по этому вопросу с представителями Visa и Mastercard.

Напомним, в мае появлялась информация о том, что Центробанк Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) могут отказаться от сотрудничества с платежными системами Visa, Masterсard и Maestro уже в январе 2020 года в связи с намерениями Каракаса развивать собственную национальную платёжную систему.

Тогда издание Banca y Negocios сообщало, что операции по дебетовым картам указанных платёжных систем на территории страны могут прекратиться уже в ноябре 2019 года, а затем в Венесуэле откажутся от обслуживания и кредитных карт.

В марте СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что американские власти также рассматривают возможность введения запрета для платёжных систем Visa и Mastercard на проведение финансовых операций в Венесуэле в рамках санкций в отношении Каракаса.