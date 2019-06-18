Президент Мексики: Мы могли бы победить США в торговой войне

Мехико, , 01:26 — REGNUM Мексика могла бы победить Соединенные Штаты в торговой войне, однако победа далась бы очень тяжелой ценой, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщает агентство Reuters.

Президент Мексики сделал соответствующее заявление в ходе встречи с представителями министерства обороны в Мехико, где обсуждались планы по развертыванию частей Национальной гвардии страны на границе с Гватемалой. По словам Обрадора, необходимость размещения нацгвардии на границе вызвана условиями сделки, заключенной с Соединенными Штатами. Он отметил, что сделка хороша уже тем, что США отказались ввести пошлины на импорт всех мексиканских товаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что торговая война с Соединенными Штатами могла бы спровоцировать экономический кризис в стране. Ранее США и Мексика достигли договоренностей, согласно которым США отказываются от ввода пошлин на импорт мексиканских товаров, а Мексика, в свою очередь, начнет предпринимать более решительные меры по борьбе с нелегальной миграцией.