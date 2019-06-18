Больше расходов: Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 18 июня, Госдума рассмотрит в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету 2019 года, сообщает ИА REGNUM. Изменения в текущую госсмету необходимо внести в связи с тем, что изменились некоторые показатели макроэкономики, отмечают в правительстве.

Так, по прогнозам, курс рубля по итогам 2019 года окажется несколько слабее, чем планировалось ранее. Сегодня госсмета рассчитана на курсе 63,9 рублей за доллар, однако правительство полагает, что основные показатели стоит пересмотреть исходя из курса 65,1 рублей за доллар.

Инфляцию по итогам года удастся снизить до 4,3%, однако сегодня она достигает 5,1%. Впрочем, как ранее отмечала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а также первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов, экономика РФ уже прошла пик инфляции в марте 2019 года, он составил 5,3%.

Рост доходов

Правительство рассчитывает, что в 2019 году в федеральный бюджет поступит большее количество средств, чем предполагалось ранее. Примечательно, что рост доходов станет возможен за счет увеличения поступлений от ненефтегазовых доходов — из по итогам года окажется на 264,3 млрд рублей. А вот количество поступлений от продажи нефти и газа, наоборот, снизится на 58,7 млрд рублей. Таким образом, доходы в общей сложности должны вырасти на 205,6 млрд рублей.

Изменение расходов

В связи с дополнительными поступлениями в госказну правительство предлагает увеличить и расходную часть бюджета. По итогам года расходы вырастут на 256,5 млрд рублей. Как отмечал ранее глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), расходы увеличатся, в основном, в социальной сфере.

«В первую очередь, это реализация Послания президента в части оказания помощи семьям в размере до 450 тыс. рублей в счет погашения ипотечного кредита в случае рождения после 1 января 2019 года третьего ребенка. Огромные средства — 36 млрд — выделяются на завершение строительства недостроенных многоквартирных домов для помощи обманутым дольщикам. 4,3 млрд рублей выделяются на софинансирование региональных доплат к пенсиям. Это важнейшие вопросы, которые решают социальные проблемы людей», — отметил Макаров.

Здравоохранение и образование

Правительство также планирует увеличить расходы в сфере здравоохранения и образования. Так, на обеспечение здоровья граждан в 2019 год уйдет 519,3 млрд рублей — на 13,3 млрд рублей больше, чем планировалась ранее.

Сфера образования в 2019 году получит на 3 млрд рублей больше, чем правительство предполагало изначально. Так, общий объем расходов по этому направлению достигнет 202,7 млрд рублей.

Одной из самых больших статей расходов госбюджета 2019 года остается сфера социальной поддержки граждан. В 2019 году на эти цели уйдет 1,38 трлн рублей, что на 4,7 млрд рублей больше, чем прописано в текущей госсмете.

Оперативное рассмотрение

На рассмотрение всех поправок и принятие закона об изменениях госбюджета в Бюджетном кодексе выделено только 25 дней. В связи с этим депутаты будут оперативно рассматривать инициативу — так, профильный комитет планирует изучить основные поправки к документу во втором чтении уже в пятницу, 21 июня.

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