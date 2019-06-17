Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Премьер Италии: в центре внимания ЕС должны быть не только финансы

Экономика

По мнению Джузеппе Конте, это не помогает экономическому росту

Рим, 17 июня 2019, 19:06 — REGNUM  Евросоюз при принятии решений не должен исходить из «примата финансов», заявил в понедельник, 17 июня, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает La Repubblica.

Практика показывает, что такой подход не помогает экономическому росту, считает Конте.

Власти ЕС ранее выразили недовольство слишком большим дефицитом бюджета Италии и реализуемыми на фоне этого дефицита социальными мерами. Италию могут ждать многомиллиардные штрафы и утрата части полномочий правительства.

Итальянские министры не согласны с выводами Еврокомиссии, намерены убедить власти ЕС в верности своей экономической политики и убеждены, что политика жестких ограничений не может привести к экономическому росту.

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Экономика Италии
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