Премьер Италии: в центре внимания ЕС должны быть не только финансы

Рим, , 19:06 — REGNUM Евросоюз при принятии решений не должен исходить из «примата финансов», заявил в понедельник, 17 июня, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает La Repubblica.

Практика показывает, что такой подход не помогает экономическому росту, считает Конте.

Власти ЕС ранее выразили недовольство слишком большим дефицитом бюджета Италии и реализуемыми на фоне этого дефицита социальными мерами. Италию могут ждать многомиллиардные штрафы и утрата части полномочий правительства.

Итальянские министры не согласны с выводами Еврокомиссии, намерены убедить власти ЕС в верности своей экономической политики и убеждены, что политика жестких ограничений не может привести к экономическому росту.