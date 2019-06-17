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Пенсионный фонд Италии: через 20 лет пенсионером будет каждый третий житель

Экономика

«Граждан трудоспособного возраста» станет на 5 миллионов меньше, пенсионеров — на пять миллионов больше

Пенсионный фонд Италии: через 20 лет пенсионером будет каждый третий житель
pasja1000
Пенсионеры

Рим, 17 июня 2019, 17:35 — REGNUM  По прогнозу итальянского фонда социального обеспечения, через 20 лет пенсионером будет каждый третий житель страны старше 15 лет, передает Il Sole 24 Ore в понедельник, 17 июня.

Предполагается, что за этот период число «граждан трудоспособного возраста» (от 15 до 64 лет) сократится на 5 миллионов до 33,7 миллионов человек, число граждан старше 65 лет в свою очередь вырастет на 5 миллионов (до 18,8 миллионов человек).

Поскольку не все граждане возрастной категории 15−64 будут работать, на каждого пенсионера будет прриходиться менее двух работающих. Расходы Италии на пенсионную систему будут составлять от 16 до 20% ВВП в год. Бюджет Пенсионного фонда в 2039 году увеличится, согласно прогнозу, более чем вдвое — со 143 до 297 млрд евро.

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Экономика Италии
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