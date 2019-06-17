Латвии грозит волна ликвидации частных предприятий

Рига, , 17:23 — REGNUM После того, как латвийский президент объявит о вступлении в силу поправок к закону о борьбе с отмыванием незаконного нажитых средств и финансированием терроризма, в Латвии будет ликвидировано 900 предприятий, сообщает новостное агентство LETA.

Ликвидация, которую проведет регистр предприятий (РП), коснётся тех компаний, которые не указали выгодоприобретателей, заявила главный государственный нотариус РП Гуна Пайдере.

Принятые ранее парламентом поправки обязательны для всех юридических лиц: от дочерний иностранных компаний до местных АО и ООО, фондов, профсоюзов, партий и многих других организаций. Как только нововведения вступят в силу, все компании будут обязаны указать истинных получателей благ, а государственные нотариусы получат право требовать соответствующую информацию.

На данный момент большинство организаций уже предоставили информацию для РП об истинных бенефициарах. Оставшиеся 900 компаний уже получили предупреждение от РП с необходимости предоставления данной информации в течение месяца. В случае отказа они будут ликвидированы.

Также Пайдере подчеркнула, что РП будет со всей строгостью изучать предприятия, у которых сложная структура владения, находящаяся за границей.