Комитет ГД рекомендовал принять законопроект об уточнении ДДУ во II чтении

Москва, , 16:15 — REGNUM Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям проголосовал за принятие во втором, решающем чтении, законопроект, уточняющий нормы закона о долевом строительстве и перехода на счета эскроу, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

Речь идет о инициативе, которая уточняет нормы перехода на проектное финансирование стройки — счета эскроу. Так, уже с 1 июля 2019 года все застройщики должны начать работу только с использованием эскроу-счетов. Между тем, как отмечали в правительстве, перевести некоторые объекты на такие счета не получится — особенно это касается объектов с ближайшими сроками сдачи.

Ранее депутаты уже приняли закон, который разрешает застройщикам по решению правительства или региональных властей завершать некоторые объекты без использования счетов эскроу. Для этого необходимо, чтобы представители власти выдали таким застройщика заключение о степени готовности объекта к переходу на счета эскроу или, наоборот, возможности застройщика завершить объекты без перехода на проектное финансирование. Теперь же депутаты уточняют, что застройщики, которые получили такое разрешение, имеют право единожды перейти на систему проектного финансирования.

При этом инициатива четко прописывает, что в строительство домов можно привлекать средства только путем заключения договора ДДУ. Использовать на эти цели паевые инвестиционные фонды или ценные бумаги будет запрещено. Такое нововведение коснется в том числе и апартаментов, а не только жилых многоквартирных домов.

«Все возможности привлечения средств граждан, кроме как по договорам долевого участия мы исключили. Мы распространили на застройщиков апартаментов требования, аналогичные требованиям к застройщикам многоквартирных домов. Привлекать средства граждан они смогут только по ДДУ, а реализовывать новые проекты только со счетами эскроу», — заявил в ходе заседания глава профильного комитета Николай Николаев («Единая Россия»).

Законопроект также прописывает право регионов создавать региональные фонды, которые получат исключительное право достраивать проблемные объекты. Это нововведение позволит достроить дома для граждан, которые ждут жилья по нескольку лет, и разрешит проблему обманутых дольщиков в регионе.

Такие фонды будут созданы в формате некоммерческих организаций (НКО) и будут финансироваться из средств федерального и регионального бюджетов. Кроме того, в такие НКО будут поступать средства и из Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Отвечать за расчеты по таким объектам и проводить их будет Единый институт развития в жилищной сфере («ДОМ.РФ»).

Нововведение также коснется и правила передачи квартир, чтобы избежать в дальнейшем проблемы двойных продаж. Так, квартиру получат те граждане, чей договор был первым зарегистрирован в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН). «Вторые» собственники, чей договор был зарегистрирован позже, получат денежную компенсацию.

Инициатива также прописывает, что на возмещение можно претендовать не только в случае неполучения или задержки квартиры, но и в случае машиномест или кладовок.

Госдума рассмотрит инициативу во втором, решающем чтении на пленарном заседании 18 июня.