Торговая война США и КНР ударит по РФ и доходам её граждан – прогноз

Москва, , 15:58 — REGNUM Ситуация с мировым ценами на нефть пока не так критична для РФ, как это было в 2015 году, но положение дел будет ухудшаться по мере усиления торговой войны между США и КНР, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 17 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Главные факторы, которые влияют на развитие российской экономики, это внешние факторы, в первую очередь связанные с динамикой сырьевых рынков, и поскольку относительно самых низких значений 2015 года нефтяные цены отскочили, то, конечно, ситуация не так критична, как была несколько лет назад, — сказал экономист. — Однако мы видим продолжающееся падение цен вследствие торговой войны между США и Китаем. Она будет развиваться. Уже и Индия включилась в эту войну. Уже она вводит дополнительные ограничения против товаров из США и получает обратные санкции».

В конечном счёте волатильность на валютных рынках будет, как полагает Комолов, негативно влиять на динамику нефтяных цен, а значит и сказываться на российской экономике.

«На поступлении инвестиций в производство, динамике зарплат в базовых секторах, связанных с перераспределением нефтяной ренты, ну и так далее», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, именно Китай будет испытывать основные экономические издержки от торговой войны с Соединёнными Штатами. По мнению эксперта, ответные меры Китая на американские пошлины сильно не повлияют на потребительский рынок США.

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