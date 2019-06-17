Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Korea Venture Investment и TESI подписали меморандум о взаимопонимании

Экономика

Подписание документа состоялось во время корейско-финского саммита стартапов

Хельсинки, 17 июня 2019, 13:31 — REGNUM  Представители Korea Venture Investment подписали меморандум о взаимопонимании с представителями Finnish Industry Investment (TESI). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание документа состоялось 11 июня в столице Финляндии, Хельсинках во время корейско-финского саммита стартапов, организованного представителями министерства малого, среднего и венчурного бизнеса Южной Кореи и министерства занятости и экономики Финляндии.

Известно, что компании будут активно сотрудничать в сфере венчурного бизнеса, а также поддерживать малые и средние предприятия, работающие в данной сфере, в обеих странах.

«Данное сотрудничество станет некой стартовой площадкой для совместного бизнеса. В будущем мы планируем расширить сотрудничество с венчурными компаниями других регионов Северной Европы», — сообщили представители Korea Venture Investment.

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