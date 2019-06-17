Рейтинг инвестпривлекательности от АСИ: картина, далёкая от реальности?

Хабаровск, , 11:15 — REGNUM Хабаровский край «рухнул» в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме. Если верить рейтингу, то в Хабаровском крае за один год произошла настоящая экономическая катастрофа: падение сразу на 22 пункта — это повод для тревоги, как минимум. Впрочем, сам рейтинг вызывает вопросы. Что не так с прогнозом инвестиционной привлекательности регионов?

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В 2018 году, накануне губернаторских выборов в Хабаровском крае, на ПМЭФ-2018, АСИ озвучило очередной рейтинг. Тогда Хабаровский край стал единственным из регионов ДФО, по версии сотрудников АСИ, вошедшим в ТОП-20 по инвестиционной привлекательности. Край занял 18 строчку в рейтинге.

Ставленник «Единой России» Вячеслав Шпорт в сентябре 2018 года проиграл выборы, уступив выдвиженцу от ЛДПР Сергею Фургалу. Практически сразу начались разговоры о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. В обоснование переноса полпред президента в ДФО Юрий Трутнев уже в октябре 2018 года вдруг заявил, что в плане инвестиционной привлекательности Хабаровск значительно уступает Владивостоку. При этом буквально в июне, на ПМЭФ, в свежем рейтинге АСИ Хабаровский край находился на 18-й позиции, а Приморье — на 76-й.

Уже после избрания «оппозиционного» губернатора в Хабаровском крае представитель АСИ Ольга Курилова, в ходе встречи с новым руководителем региона подтвердила высокие позиции края в рейтинге.

Сегодня АСИ обрушило Хабаровский край с 18 на 39 место, вернув его на позиции 2017 года, когда он находился на 40-й строчке. Приводятся и аргументы: в Хабаровске долгое время стоит «замороженным» недостроенный торговый центр «Счастье», губернатора упрекают в слишком придирчивом отношении к строительству ещё одного торгового центра — «Броско-Молл». Пеняют хабаровским властям и на то, что они не заводят в свой аэропорт международные авиакомпании, что снижает количество рейсов, их в разы меньше, чем в соседнем Приморье. В Приморье же в этом году планируют привлечь сразу несколько крупных авиакомпаний из АТР.

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Торговый центр «Счастье» много лет не может достроить инвестор, потому, что федеральная структура — УФСИН — считает, что красивый торговый центр поблизости от СИЗО недопустим. То же и с недостаточным количеством авиакомпаний — другая федеральная структура, Минтранс РФ, много лет отказывает Хабаровску в предоставлении режима «открытое небо», объясняя это тем, что необходимо, поддерживать российских авиаперевозчиков. При этом Приморью этот режим предоставлен без каких-либо препятствий.

Получается, что одни федеральные структуры препятствуют развитию Хабаровского края, а потом, на ПМЭФ, другая федеральная структура, АСИ, оповещает всех инвесторов, в том числе и иностранных, о том, что данная территория — не привлекательна для инвесторов.

В Хабаровском крае сегодня происходит развитие портовой инфраструктуры — в свободном порту Ванино начинается строительство уже третьей очереди современного и мощного угольного терминала СУЭК — АО «Дальтрансуголь», инвестиции в реализацию проекта составят не менее 20 млрд рублей. Рядом, в том же Ванино строится ещё один мощный современный морской специализированный комплекс («Колмар»), будет реализован и проект строительства угольного терминала компании ТЭПК в рамках масштабного проекта по разработке Элегестского угольного месторождения. В Ванинском порту запланировано строительство терминала по перевалке глинозема.

В регион пришёл такой мощный бизнес, как «Русская медная компания», планирующая создание крупного производства с 1400 рабочими местами. Есть, конечно, проблемы, есть и нарекания к властям, но их не больше, чем в других регионах.

Как же относиться к национальному рейтингу инвестиционной привлекательности от АСИ?

«Никак не относиться. Как и ко всем остальным рейтингам. Это картина, очень далёкая от реальности. Рейтинги нужны исключительно для того, чтобы держать чиновников в тревожном состоянии и поддерживать в них соревновательный дух. И не более того. Серьёзные инвесторы, если мы говорим об инвесторах, не воспринимают такие вещи всерьёз, я вас уверяю. Этот рейтинг — просто субъективная оценка каких-то отдельных параметров. Ну, как, если провести рейтинг самых красивых носов — победит Иван Иваныч, а если самых красивых усов — то Иван Петрович. Если говорить конкретно о Хабаровском крае. Возьмём хотя бы режим «открытого неба». Когда будет завершена реконструкция аэропорта в Хабаровске, то, я уверен, Минтранс пересмотрит своё отношение к этому вопросу. Так устроены наши чиновники — когда огромное количество людей начнёт постоянно говорить, что им удобнее летать через Хабаровск, всё будет сделано, к тому же — будет готов аэропорт. И никакие рейтинги тут будут совершенно не при чем. Поэтому, ещё раз повторю: не стоит так воспринимать этот рейтинг, равно, как и все остальные», — считает эксперт ИА REGNUM, кандидат экономических наук, финансовый консультант Максим Кривелевич.

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Как сообщало ИА REGNUM, качество всевозможных рейтингов, наводнивших в последнее время медиа-пространство, вызывает много вопросов. Некая структура, например, в 2018 году, составила «Рейтинг власти в ДФО», где самым эффективным управленцем из всех глав регионов Дальнего Востока был назван глава Камчатки Владимир Илюхин, при том, что именно 2018 год стал на полуострове самым протестным за всю историю, а источником этого протеста как раз и являлся, и остаётся глава региона, не пользующийся уважением у земляков.

Ещё один рейтинг откровенно насмешил дальневосточников — «Индекс любви». Там самыми несчастными дальневосточниками были названы жители Якутии, самыми счастливыми — жители Амурской области. Составители рейтинга ссылались на углубленное изучение социальных сетей.

Что касается Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов от АСИ, то, судя по всему, данные в этом рейтинге зависят от необходимости, политической коньюнктуры, но имеют очень отдаленное отношение к реальной экономической ситуации в субъектах, по крайней мере, Дальнего Востока.

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