В южнокорейском Чечхоне увеличат стоимость коммунальных услуг

Чечхон, Южная Корея, , 08:23 — REGNUM В течение пяти лет в южнокорейской провинции Чхунчхон-Пукто ежегодно будут увеличивать стоимость коммунальных услуг на 8%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Чечхон.

По их словам, в городе ведутся переговоры о поднятии стоимости на коммунальные услуги.

«Число объектов водоснабжения увеличилось, стоимость на техническое обслуживание выросла, доходы компаний сократились. Повышение стоимости коммунальных услуг — вынужденная мера», — сообщили представители администрации.

Известно, что в 2019 году стоимость воды (0−20 тонн) в регионе увеличится на 770 вон (~$0,65), в 2021 году — на 830 вон (~$0,7), в 2022 году — на 890 вон (~$0,75), в 2023 году — на 960 вон (~$0,81), в 2024 году — на 1030 вон (~$0,87).

Стоимость воды для промышленных предприятий и общественных бань также будет увеличиваться на протяжении пяти лет.