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Китай увеличивает производство и импорт угля

Экономика

Ежесуточная угледобыча в стране превышает 10 млн тонн

Пекин, 16 июня 2019, 21:13 — REGNUM  В Китае в мае на 3,5% в годовом исчислении выросла угледобыча, сообщает 16 июня Синьхуа со ссылкой на данные государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

В целом же статистика ведомства указывает на рост добычи угля в первые пять месяцев 2019 года, и при сохранении его темпов годовое производство достигнет цифры в 1,42 млрд тонн. Среднесуточная добыча в Китае сейчас превышает 10 млн тонн. К тому же, в стране существенными темпами, на 23% в годовом выражении, растет и импорт угля.

Эти данные позволяют убедиться в том, что расхожие представления о постепенном отказе Китая от угля в пользу возобновляемых энергоисточников являются преувеличенными. Как отмечают специалисты, высокая численность населения позволяет стране активно применять методику подсчета антропогенных выбросов по показателю «на душу населения», что дает результаты существенно ниже, чем в других промышленно развитых странах.

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Угледобывающая промышленность
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