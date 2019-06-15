Суббота, 15 Июня 2019 года
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В международный список Forbes вошли 57 индийских компаний

Экономика

Самой крупной индийской компанией в общем списке стала Reliance Industries, занявшая 71 место

Нью-Дели, 15 июня 2019, 12:49 — REGNUM  Журнал Forbes составил список 2000 крупнейших публичных компаний в мире, в который вошли 57 индийских фирм. Седьмой год подряд общий список возглавляет Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC), а крупнейшая индийская компания Reliance Industries занимает 71 место. Среди крупнейших компаний нефтегазового сектора, она заняла 11 место. Крупнейшей компанией в данной сфере стала Royal Dutch Shell.

В десятку крупнейших финансовых компаний, работающих в сфере потребительского кредитования, входит индийский банк HDFC Bank., занимающийся жилищным кредитованием.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в топ-200 компаний вошла лишь одна индийская компания (Reliance Industries). Далее идут HDFC Bank (209 место), ONGC (220 место), Indian Oil (288 место) и HDFC Ltd. (332 место).

Стоит отметить, что в общий список также вошли 575 американских, 309 китайских и 223 японских компаний.

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Зарубежная хроника
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