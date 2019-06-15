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Трамп попросил Lockheed Martin не закрывать завод в Пенсильвании

Экономика

Он беспокоится о рабочих местах

Трамп попросил Lockheed Martin не закрывать завод в Пенсильвании
Вертолет Sikorsky CH-53 D Sea Stallion

Вашингтон, 15 июня 2019, 04:20 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал корпорацию Lockheed Martin не закрывать завод по производству вертолетов в штате Пенсильвания, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что Трамп призвал корпорацию отменить свои планы по закрытию завода Sikorsky в Котсвилле, чтобы сохранить рабочие места. В свою очередь представители компании подтвердили, что глава Lockheed Martin встречался с Трампом и обсуждал альтернативные варианты судьбы завода.

Ранее компания Lockheed Martin объявила о своих планах закрыть завод по производству вертолетов Sikorsky в Котсвилле к концу 2019 года. В настоящее время на заводе работает 465 человек.

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