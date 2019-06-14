Антон Силуанов надеется на дальнейшее понижение ставки Центробанка

Махачкала, , 17:38 — REGNUM Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов позитивно оценивает снижение ключевой ставки Центробанка и надеется на дальнейшее понижение ставки в 2019 году. Об этом он заявил сегодня, 14 июня, в ходе состоявшегося в городе Махачкале совещания по вопросу реализации национальных проектов.

«Мы очень положительно оцениваем решение ЦБ. Надеемся, что это не последнее такое решение в текущем году. <…> Мы всегда ждем снижения ключевой ставки, потому что это влияет на стоимость кредитных ресурсов и дает возможность надеяться, что и темпы роста экономики будут стимулироваться», — цитирует первого вице-премьера ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Центробанк РФ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что ключевая ставка до конца года может понизиться ещё один-два раза.

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