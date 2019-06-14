Набиуллина не исключила новое снижение ключевой ставки в 2019 году

Москва, , 16:08 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) России может ещё один раз понизить ключевую ставку в 2019 году. Такую возможность не исключила глава Центробанка Эльвира Набиуллина комментируя этот вопрос на пресс-конференции 14 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы дали сигнал, что возможен переход нейтральной ставки до середины 2020 года. Это означает возможно одно, возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым сценарием, если не будет негативных сюрпризов», — сказала глава регулятора.

Как сообщало ИА REGNUM, рост российской экономики в первые пять месяцев 2019 года оказался ниже ожиданий ЦБ РФ. В этой связи регулятор будет вынужден снизить прогноз по росту ВВП с 1,2 — 1,7% до 1 — 1,5% в 2019 году.

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