Тверская область может стать пилотной в новой индустрии льна — Руденя

Тверь, , 17:15 — REGNUM Тверскую область планируют сделать пилотным регионом федерального проекта по развитию новой индустрии льна. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, говорилось 14 июня на встрече губернатора Игоря Рудени с председателем попечительского совета Межрегионального общественного фонда «Льняной союз» Виктором Ивановым. Развитие льноводчества в Тверской области стало основной темой встречи.

«Лён — традиционная сельскохозяйственная культура для нашего региона. Очень важно, что сегодня у нас есть возможность использовать потенциал Льняного союза для того, чтобы развивать в Тверской области эту отрасль. В регионе достаточное количество земель, сейчас активно вводим пашню в сельскохозяйственный оборот. Наша главная задача — обеспечить производство востребованной продукции на наших землях», — сказал Игорь Руденя.

Виктор Иванов отметил, что Тверская область обладает значительным потенциалом, всеми условиями для развития льноводства. На встрече, в частности, обсуждалась возможность увеличения производительности и доходности отрасли через развитие новой агротехнологической платформы. Такой опыт в рамках пилотного проекта Льняной союз готов внедрять в Торжокском районе. При участии фонда планируется сформировать первый льняной агротехнопарк в Тверской области, на площадке которого будут действовать льнозавод, семеноводческий центр, реализовываться стартапы. Кроме того, речь шла о создании на базе агротехнопарка Национального центра льна с участием Льняного союза, Тверской сельхозакадемии и других структур. Виктор Иванов также представил предложения по формированию инвестиционного пула.

Результатом реализации проекта в регионе должно стать значительное — в несколько раз, до 30 тыс. га потенциально — увеличение посевных площадей льна-долгунца, достижение европейских стандартов качества продукции, рентабельности, налоговых поступлений в бюджет.

Глава региона подчеркнул, что тверская область заинтересована в реализации намеченных планов. Игорь Руденя поручил областному минсельхозу совместно с Льняным союзом разработать «дорожную карту» мероприятий.

Сегодня, напомним, в регионе действует комплекс мер для поддержки льноводства. В 2018 году лён включён в перечень культур, на которые предоставляется субсидия на оказание несвязанной поддержки. Ставка субсидии в 2019 году составляет 10 тыс. рублей на 1 га, предусмотренный объем финансирования — 50 млн рублей. Также в регионе действует возмещение затрат на произведённое и реализованное льноволокно. Производителям льна также предусмотрена финансовая помощь за приобретение элитных семян в размере 1708 рублей за 1 га посевной площади. Для поддержки и дальнейшего развития льняного комплекса Тверской области разработан проект целевой программы модернизации предприятий отрасли на 2019−2024 годы.

В регионе производством льна сегодня занимаются 15 льносеющих хозяйств, переработкой льносырья — шесть льнозаводов области в Бежецком, Сонковском, Молоковском, Калязинском и других районах. Добавим, что по итогам 2018 года производство льноволокна в Тверской области выросло на 12,5%.