Антон Силуанов предложил открыть на Северном Кавказе отделения МСП Банка

Махачкала, , 16:53 — REGNUM Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть в городах Северного Кавказа отделения банка поддержки малого и среднего предпринимательства. На совещании в Махачкале он заявил, что данный шаг давно назрел для развития СКФО, передаёт 14 июня ТАСС.

Напомним, АО «МСП Банк» учреждено в 1999 году, а лицензия на осуществление банковских операций выдана в январе 2000 года. Сто процентов акций банка принадлежат АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Дагестан с рабочим визитом прибыла делегация во главе с Антоном Силуановым. В нее также вошли министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, заместители руководителей ряда федеральных органов исполнительной власти и представители аппарата полпреда президента в СКФО. На повестке дня стоит обсуждение реализации ряда национальных проектов и проведение стратегической сессии АО «Корпорация МСП».