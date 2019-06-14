Три федеральных министра прибыли в Дагестан с рабочим визитом

Махачкала, , 14:49 — REGNUM Делегация во главе с первым вице-премьером — министром финансов России Антоном Силуановым прибыла с рабочим визитом в Дагестан. В её состав также вошли министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, заместители руководителей ряда федеральных органов исполнительной власти, представители аппарата полпреда президента в СКФО, сообщили ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе правительства Дагестана.

С участием членов делегации в Махачкале запланировано совещание по вопросу реализации трёх национальных проектов. Среди них: «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». В столице республики также состоится стратегическая сессия АО «Корпорация МСП».

Читайте также: Два федеральных министра посетили Дагестан с рабочим визитом

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая Дагестан с рабочей поездкой посетили министр России по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. С участием руководителей федерального уровня в Махачкале состоялось координационное совещание по вопросам защиты населения и территорий республики от ЧС и пожаров.