Андрей Чибис: Мурманская область сделала «очередной шаг к доступной рыбе»

Мурманск, , 15:59 — REGNUM Региональный проект «Наша рыба» стартует в Мурманской области в июле-августе 2019 года, когда на прилавках первых магазинов появится местная рыбная продукция по сниженным ценам. Об этом сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в Instagram.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 14 июня в присутствии Чибиса соглашение о реализации проекта «Наша рыба» подписали председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев, председатель правления Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурманской области Анатолий Евенко и генеральный директор сети супермаркетов «Евророс» (ООО «Текила Джаз») Наталья Сушко.

Трёхлетнее соглашение определяет перечень продукции, цены на которую для жителей и гостей региона будет снижена: треска, пикша, камбала, ерш, зубатка, окунь и палтус. Пилотными городами проекта «Наша рыба» станут Мурманск, Кировск, Мончегорск и Североморск — в восьми магазинах этих городов дешёвая рыба появится уже в конце июля — начале августа. Затем программа будет распространен и на другие муниципалитеты Заполярья.

Со своей стороны правительство Мурманской области обещает «делать все необходимое, чтобы рыбакам было комфортно работать», в частности — «быстрее выгружать продукцию с минимизированными контрольно-надзорными процедурами».

Ещё один этап проекта предусматривает проведение «рыбных ярмарок», где, как сообщил глава региона, «будет представлена не только дешевая рыба, но и все богатства рыбного региона, знаменитый мурманский ерш, ежи, гребешки, крабы и все то, что ожидает увидеть турист».

«Спасибо огромное участникам проекта за готовность вместе с нами поработать над тем, чтобы расширить рыбный ассортимент на прилавках наших городов. Мы сделаем все, чтобы рыбакам было комфортнее работать, а мы становились по-настоящему конкурентоспособными с нашими зарубежными коллегами», — отметил Андрей Чибис.

https://www.instagram.com/p/BysIQ9iC-LZ/

Ранее Андрей Чибис инициировал специальную рабочую встречу с представителями рыболовецкой отрасли и экспертами в сфере рыбопереработки, на которой обсуждались условия насыщения местного рынка качественной свежей рыбой по доступной цене.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для развития рыбопромышленной отрасли Мурманской области предполагаются реализация инвестиционного проекта по обновлению инфраструктуры рыбного порта, усиление взаимодействия с рыбопромышленными компаниями по подготовке специалистов, развитие аквакультуры и создание регионального инжинирингового центра биотехнологий.