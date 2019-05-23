30%-ю скидку на рыбу пообещал мурманчанам врио губернатора

Мурманск, , 18:30 — REGNUM В августе ткущего года жители Мурманской области смогут покупать рыбу по цене, на 30% ниже рыночной стоимости. Продавать доступную по цене рыбу будут на специальных ярмарках выходного дня. Об этом на заседании регионального правительства заявил врио губернатора Андрей Чибис.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, Чибис подчеркнул, одна из важнейших задач перезапуска рыбопромышленной отрасли — обеспечение жителей Мурманской области качественной рыбной продукцией по доступным ценам.

«В августе в Мурманске должен появиться рыбный рынок в формате «ярмарки выходного дня», где горожане смогут покупать рыбу по ценам на 30% ниже среднерыночных», — заявил он.

Напомним, что снизить цены на рыбную продукцию региональные власти хотели раньше. Так, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов заявлял местным СМИ о том, что доступная по цене рыба появится на прилавках в апреле 2019 года. Однако купить продукцию по сниженным ценам северяне пока не смогли.

В правительстве отмечают, что планы на ближайшее время — развивать прибрежное рыболовство кластерно. Такой подход, как ожидается, позволит организовать на одной площадке все необходимые процедуры: от подготовки судна к выходу на промысел и межрейсовых ремонтов до переработки рыбы и транспортировки рыбопродукции до конечного потребителя. Организация рыбохозяйственного кластера также будет способствовать диверсификации работы судоремонтного завода и созданию до 500 новых рабочих мест в ЗАТО Александровск.

Для развития рыбопромышленной отрасли также предполагается реализация инвестиционного проекта Мурманского морского рыбного порта по обновлению портовой инфраструктуры, усиление взаимодействия с рыбопромышленными компаниями по вопросам подготовки кадров для отрасли, развитие аквакультуры и создание регионального инжинирингового центра биотехнологий, который в частности сможет производить материалы для выращивания рыбы.