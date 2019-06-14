Крымским политикам не нужна вода с Украины

Симферополь, , 15:26 — REGNUM Крым не нуждается в возобновлении поставок воды с территории Украины. Об этом 14 июля журналистам заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«Нам вода от Украины не нужна, она жутко загрязнённая. Мне недавно сказали специалисты, что вода, которая поступала в Крым, способствовала росту онкологических заболеваний. Что там льётся, никто не контролирует. Пусть сами разбираются со своими проблемами», — отметил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией подачу воды полностью прекратили. Сегодня наиболее серьезные проблемы с водообеспечением испытывают населённые пункты Феодосийско-Судакского региона, а также Керчь и Ленинский район.

Помимо этого в начале 2018 года стало известно, что вода в ряде городов и сёл северной части полуострова сильно минерализирована и необходимы срочные меры по её очистке.

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