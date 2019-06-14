В Санкт-Петербурге проходит конкурс «Мой город — мои возможности»

Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге проходит кадровый конкурс «Мой город — мои возможности», модель организации проекта аналогична конкурсу «Лидеры России» — это конкурс для инициативных людей, стремящихся к самореализации и карьерному успеху и желающих внести вклад в развитие Санкт-Петербурга.

Среди партнеров конкурса — крупнейшие компании страны, флагманы бизнеса, готовые предложить лучшим из лучших своих менторов, стажировки, образовательные программы, высокие должности.

В Городском студенческом пресс-центре на Большой Морской состоялась расширенная встреча Общественной палаты Санкт-Петербурга и Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, посвященная ходу реализации кадрового конкурса.

В мероприятии приняли участие руководитель аппарата Общественной палаты Санкт-Петербурга — председатель комиссии по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Малков, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец, председатель наблюдательного совета конкурса — член экспертного совета Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Ченцов, руководитель Городского студенческого пресс-центра Катерина Туголукова, представители молодежных объединений и общественных советов.

Открывая встречу, Андрей Малков напомнил, что конкурс организован Правительством Санкт-Петербурга по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Александра Дмитриевича Беглова.

«Цель проекта — привлечь к процессу управления и развития городом новые, активные кадры, и предоставить молодым людям возможность реализовать свои амбициозные проекты. Принятое решение об обновлении управленческого звена сможет качественно повлиять на решения, принимаемые в высоких кабинетах, а значит — повысить качество жизни петербуржцев», — отметил Андрей Малков.

Юлия Аблец поблагодарила Общественную палату Санкт-Петербурга за поддержку конкурса и рассказала гостям встречи, что победители смогут войти в кадровый резерв города, получить наставника из числа лидирующих управленцев страны, пройти стажировку в органах власти или ведущих госкомпаниях.

«В Санкт-Петербурге много талантливой, образованной молодежи. Многие из них хотят развиваться дальше. У них есть амбиции, желание профессионально расти, потребность быть полезными своему городу. Необходимы социальные лифты, благодаря которым молодые управленцы получат возможность выстроить карьерную траекторию в выбранном направлении. Механизмом, который запустит этот процесс, станет конкурс «Мой город — мои возможности», — рассказала Юлия Аблец.

Принять участие и узнать подробную информацию о конкурсе можно на сайте мойгородмоивозможности. рф, а также в официальных группах Общественной палаты Санкт-Петербурга в социальных сетях.

Для участия в первом этапе необходимо написать эссе и загрузить его в личном кабинете на сайте.

Регистрация открыта до 24 июня.