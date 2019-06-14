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Изъятие доходов у чиновников: результат оправдает ожидания?

Экономика

Подавляющее большинство чиновников регистрируют недвижимость на родственников

Москва, 14 июня 2019, 14:38 — REGNUM  Идея изымать у чиновников незадекларированные доходы обсуждалась достаточно давно. Все это укладывается в объявленную властями России программу по борьбе с коррупцией, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Правда, есть немалые сомнения, что результаты оправдают ожидания — подавляющее большинство чиновников уже давно регистрируют движимое и недвижимое имущество, бизнес, инвестиции, счета и т.д. на своих родственников или доверенных лиц.

«Сейчас, когда готовятся изменения в законодательстве, позволяющие изымать незадекларированные доходы, последние из чиновников, кто поленился переписать сомнительные доходы и имущество на родственников, поспешат это сделать», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минюст РФ предложил изымать у чиновников не только имущество, но и средства, законность происхождения которых не доказана.

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Доходы государственных чиновников
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