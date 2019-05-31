Два федеральных министра посетили Дагестан с рабочим визитом

Махачкала, , 12:17 — REGNUM Обеспечение защиты жителей Дагестана от чрезвычайных ситуаций и пожаров обсудят в Махачкале с участием двух руководителей федерального уровня. В республику с рабочей поездкой прибыли министр России по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе главы Дагестана.

«Планируется, что делегация, в которую также вошли представители подразделений федеральных министерств, осмотрит комплекс зданий, сооружений и техники. Затем состоится координационное совещание по вопросам защиты населения и территорий от ЧС, пожаров и обеспечения безопасности жизнедеятельности жителей региона», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта Дагестан после крупного пожара в селе Тисси-Ахитли поселил замминистра России по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Андрей Гурович. Тогда стихия полностью уничтожила 11 жилых домов, ещё шесть оказались повреждёнными частично. В этих 17 хозяйствах в общей сложности проживали 64 человека.

В ходе совещания, состоявшегося 3 марта в региональном правительстве, Гурович заверил, что Дагестан получит специализированный вертолёт, который ускорит и облегчит процесс тушения пожаров в высокогорных и труднодоступных участках республики.

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