Забайкалье включили в программу повышения мобильности трудовых ресурсов

Чита, , 12:35 — REGNUM Четыре российских региона — Забайкальский край, Бурятия, Якутия и Еврейская автономная область — включены в перечень 11 субъектов Дальнего Востока, где привлечение трудовых ресурсов считается приоритетным. Практическая реализация данной программы на этих территориях начнется с 2020 года, когда будут согласованы и утверждены региональные программы. О принятом российским правительством соответствующем распоряжении корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 июня, в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«В соответствии с условиями, работодатели Дальнего Востока могут получить из федерального и регионального бюджета поддержку на привлечение новых работников», — пояснил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Сергей Ховрат.

По его словам, для работников речь идёт о возможности предусмотренной в трудовом договоре компенсации на переезд, найм жилья, обустройство на новом месте или переобучение, а для работодателей — о дополнительном инструменте поддержки со стороны государства в привлечении кадров по тем специальностям, которые отсутствуют на местном рынке или предложение которых ограничено.

Читайте также: Из Сибири — на Колыму: почему алтайский врач не хочет быть «вахтовиком»

Размер финансовой поддержки варьируется в зависимости от региона. Так, в Хабаровском крае сумма поддержки достигает одного миллиона рублей на одного сотрудника. В остальных субъектах ДФО, участвующих в программе, размер финансовой поддержки составляет от 225 тысяч рублей (Камчатский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область) до 457,5 тысячи рублей (Приморский край) и 625 тысяч рублей (Чукотский автономный округ).

Напомним, после вхождения Забайкалья и Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа на территорию этих бывших сибирских регионов стали распространять дальневосточные преференции. В частности, на этих территориях с 1 июня 2019 года стало возможно введение механизма электронных виз.

Также речь идёт о создании создание территорий опережающего развития, реализации проекта «Дальневосточный гектар», поддержке инфраструктурного развития территорий для реализации инвестиционных проектов, использовании полномочий корпорации развития Дальнего Востока, агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Ожидается, что всё это позволит развивать приграничные территории, повысить размер субсидий из федерального бюджета по целому ряду государственных программ, субсидировать перелеты и многое другое.

Читайте ранее в этом сюжете: Электронные визы начали действовать в Забайкалье и Бурятии