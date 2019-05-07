Из Сибири — на Колыму: почему алтайский врач не хочет быть «вахтовиком»

Барнаул, , 08:04 — REGNUM Врач высшей категории, кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM появившуюся в СМИ информацию о возможной отправке врачей на Колыму для работы вахтовым методом. Он полагает, что ситуация свидетельствует о катастрофическом дефиците кадров в отрасли.

«Как и подавляющее большинство алтайских врачей, я бы не поехал работать вахтовым методом. Пожалуй, в настоящее время это удел медиков, не нашедших себе достойного места работы с достойным заработком, и в то же время — склонных к миграциям.

Идея же эта совсем не нова: уже в течение многих лет основу, либо весомую часть медперсонала учреждений здравоохранения ряда регионов с неблагоприятными климатическими условиями, составляют трудовые мигранты. Чтобы стимулировать даже временный переезд медработников в регионы, помимо высокой зарплаты вынуждены предоставлять им жилье и оплачивать переезд. Предлагаемые властями Магаданской области меры свидетельствуют о катастрофическом дефиците кадров в отрасли. Каких-то других вариантов просто не существует, так как за счет местных немногочисленных кадров решить проблему невозможно», — заявил эксперт.

Напомним, кадровый голод, особенно в медицинской сфере, на Колыме ощущается очень сильно. Многих специалистов нет, а профессионалы высокого уровня покидают область. Об идее привлечения врачей со всей России для работы «вахтовым методом» сообщил сайт vesma.today, опубликовавший официальный документ министерства здравоохранения Колымы.

В тексте данного запроса, направленного, судя по тексту, руководителями магаданских больниц, сказано о необходимости проведения анализа по возможному привлечению к работе медиков из других регионов с предоставлением им служебного жилья и особых условий труда.

Не исключено, что данная инициатива является федеральной, поскольку в самом начале запроса написано: «В связи с запросом Минздрава России».