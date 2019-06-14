Решение ЦБ РФ «сильно не изменит» отношение к рублю

Москва, , 09:01 — REGNUM На фоне подрыва танкеров в Оманском заливе и резкого роста нефтяных фьючерсов российский рубль получил поддержку и укрепился против основных валют. Курс доллара США снизился в район 64,50 руб., евро подешевел еще больше, к уровню 72,80 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Основным событием сегодняшнего дня для рублевых инструментов станет заседание Совета директоров Банка России. Ожидается, что регулятор понизит ключевую ставку на 0,25%, до 7,5%. И очень вероятно, что это решение уже не окажет заметного влияния на валютные курсы. Рынок уже дисконтировал такое развитие событий и сейчас сосредоточен на событиях вокруг Ирана», — считает эксперт.

Военная эскалация в зоне конфликта может привести к сбою поставок нефти и нефтепродуктов с Ближнего Востока, а это в свою очередь приведет к росту цен на сырье. В этом случае российская валюта может продемонстрировать дальнейшее укрепление на международном валютном рынке.

«Сегодня, 14 июня, в первой половине дня доллар на Московской бирже будет торговаться 64,40—64,60 руб., евро, вероятно, не выйдет за границы 72,50—72,90 руб. А дальнейшая динамика будет зависеть от поступающих новостей из Оманского залива», — отметил Егоров.

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