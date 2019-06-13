Счётная палата РФ сообщила о низкой конкуренции на рынке госзакупок

Москва, , 16:00 — REGNUM Система государственных закупок РФ существенно не меняется в лучшую сторону в течение пяти лет. Такой вывод содержится в мониторинге Счётной платы (СП) России, опубликованном на официальном сайте контрольного органа.

Согласно исследованию СП РФ, уровень конкуренции в закупках государственных учреждений и госкорпораций не меняется с 2014 года и составляет около трёх заявок на один лот в случае, когда заказчиком выступает госучреждение, и менее двух предложений на один лот в случае закупок компаний с государственным участием. При этом более половины суммы всех государственных и муниципальных закупок приходится на закупки у единственного поставщика — процедуры, когда заказчик не выбирает исполнителя при помощи конкурентных процедур, где разные участники выступают с различными предложениями, а сразу заключает контракт с конкретным контрагентом. Среди госкомпаний доля таких соглашений составила 94%.

Что касается экономии бюджетных средств, то этот показатель среди закупок государственных и муниципальных учреждений составил 5,54%, а среди компаний с государственным капиталом всего 4,4%.

В Счётной палате России считают, что контрактная система слишком зарегулирована, а её нормы противоречат друг другу и положениям из других сфер деятельности. При этом постоянное усложнение законодательства приводит к росту издержек как среди заказчиков, так и среди поставщиков.

Негативное влияние на конкуренцию в сфере государственных закупок оказало ограничение доступа к корпоративным закупкам в результате внесенных в законодательство поправок. С 31 декабря 2017 года заказчики могут не размещать в единой информационной системе в сфере закупок информацию о закупках финансовых услуг, услуг по использованию государственного и муниципального имущества.

«Из публичной сферы были выведены закупки на сумму примерно в 7,5 трлн рублей. Всего, по данным отчетов заказчиков, в 2018 году заключено договоров на общую сумму в 24,2 трлн рублей. При этом в ЕИС размещена информация о заключенных договорах на 16,7 трлн рублей. То есть, в ЕИС отсутствуют данные о договорах на сумму около 7,5 трлн рублей. В 2017 году объем договоров, о котором в ЕИС отсутствовала информация, был более чем в два раза меньше — 3,4 трлн рублей», — отметил аудитор СП РФ Максим Рохмистров.

Как сообщало ИА REGNUM, Счётная палата выявила нарушения в закупках, проводимых Федеральной антимонопольной службой России — органа, который является контролёром в сфере государственных закупок.

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