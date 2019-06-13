«Охота на ведьм»: новый повод для блокировки банковских счетов

Москва, , 15:28 — REGNUM Информация о блокировке счетов жителей России со стороны ряда банков, в первую очередь со стороны Сбербанка, с регулярной периодичность появляется в российских СМИ. Данная информация не является «новостью» для российского рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

По его словам, даже активно рассматривались и обсуждались несколько практических случаев блокировки средств клиентов.

«Подобная ситуация напоминает «охоту на ведьм». Как только представители регулятора (Банка России) или правительства РФ начинают говорить о необходимости борьбы с теневыми доходами и об отмывке средств, полученных преступным или незаконным путем, то банки показательно «активизируют работу в этом направлении» и предпринимают указанные меры, в частности, блокировку», — пояснил эксперт.

При этом данные меры, как правило, касаются мелких и небольших вкладчиков, а не крупных и VIP-клиентов, хотя банки должны прежде всего интересоваться происхождением и расходованием крупных денежных сумм (в частности, они по закону должны проверять все операции на сумму свыше 600 тыс. рублей).

«Во избежание подобных ситуаций и вызываемого ими беспокойства клиентов банков необходимо выработать четкие критерии по видам операций и суммам, которые могут вызывать интерес со стороны банка и дают ему право запрашивать указанную информацию от клиентов.

Эти критерии должны быть однозначно трактуемыми и понятными как самим банкам, так и их клиентам. Это позволит избежать подобных ситуаций и связанных с ними слухов и повысит доверие к банкам со стороны клиентов», — считает Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что банки грозят заблокировать счет или вклад клиента, который не смог раскрыть происхождение средств. С таким инструментом блокировки столкнулись клиенты Сбербанка и Московского кредитного банка.

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