На Алтае приступают к реабилитации Телецкого озера

Горно-Алтайск, , 15:26 — REGNUM Более 600 млн рублей будет выделено в 2019 году на программу реабилитации Телецкого озера и развитие прителецкой территории. Об этом 13 июня в своём Instagram-аккаунте сообщил врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин.

Финансирование поступит из федерального бюджета по программе «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология». Выделенные средства, как сообщил Хорохордин, будут направлены на строительство канализационных очистных сооружений, водонапорных сетей, башен и скважин в прибрежных селах Иогач и Артыбаш.

Глава региона отметил, что сохранение природной жемчужины, Телецкого озера, «интересует все население Республики Алтай». Он также напомнил, что инициаторов разработки программы реабилитации озера стал президент России Владимир Путин.

https://www.instagram.com/p/BypAllHpRG0/

Ранее Олег Хорохордин достиг договорённости с руководством Росавтодора о том, что к 2021 году трасса Горно-Алтайск — Артыбаш протяженностью почти 158 км получит федеральный статус. «Автодорога охватывает три района республики, вдоль нее расположены десятки населенных пунктов, по ней ежегодно проезжают тысячи туристов, направляющихся к знаменитому Телецкому озеру», — рассказал Хорохордин.

В мае в Республике Алтай началась работа над созданием стратегии развития туристической отрасли. По словам Хорохордина, документ под эгидой РАНХиГС будет разработан совместно с Министерством экономического развития, Ростуризмом и при непосредственном участии различных туроператоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в рамках Года экологии президент Путин поручил правительству подготовить программы сбережения Волги, Байкала, Телецкого озеро и других уникальных водных объектов России.