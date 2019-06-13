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Для роста экономики РФ нужна реформа госуправления, считает Кудрин

Экономика

Для стимулирования роста экономики нужны меры вне нацпроектов, полагает глава Счетной палаты

Для роста экономики РФ нужна реформа госуправления, считает Кудрин
Ken Teegardin
Экономика России

Москва, 13 июня 2019, 14:51 — REGNUM  Реформа государственного управления в сочетании с исполнением национальных проектов может простимулировать рост экономики РФ. Сами нацпроекты темпов экономического роста не повысят, так как их назначение иное, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью, опубликованном 13 июня порталом «Будущее России. Национальные проекты».

Нацпроекты направлены на улучшение благосостояния и качества жизни людей, напомнил он. Некоторые из них, например, «Производительность труда» и проект по поддержке малого и среднего бизнеса, помогут в повышении темпов роста экономики, но они ориентированы на такую цель частично.

Для стимулирования роста экономики нужны меры вне нацпроектов, такие как защита прав собственности и развитие финансовых институтов, отметил Кудрин и предложил ставить вопрос иначе:

«Повлияют ли на рост экономики исполнение национальных проектов и реформа государственного управления, которая в нацпроектах пока не заложена?»

Скорее всего, тогда все получится, заключил глава Счетной палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, Кудрин отметил необходимость постоянной перепроверки и перенастройки современных моделей стратегического управления. В существующем виде система нацпроектов такой гибкости не предполагает, сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Кудрин упрекнул нацпроекты за недостаток гибкости

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Национальные проекты
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