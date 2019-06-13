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Балаковская АЭС в шестнадцатый раз признана лучшей АЭС России

Экономика

Конкурс проводился среди 10 атомных станций России

Москва, 13 июня 2019, 14:12 — REGNUM  По итогам корпоративного конкурса «Лучшая АЭС России — 2018», проведённого концерном «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») Балаковская АЭС получила первое место, сообщает 13 мая пресс-служба концерна.

Традиционный конкурс проводился среди 10 атомных станций России. Победители определялись на основе 12 основных и девяти дополнительных показателей, касающихся таких сфер деятельности, как безопасность, эффективность работы и технического обслуживания, состояние физической защиты, охрана окружающей среды.

Второе и третье места в списке лучших заняли Калининская АЭС и Билибинская АЭС соответственно.

Балаковская АЭС — одно из крупнейших предприятий атомной энергетики России. В настоящее время станция ежегодно вырабатывает свыше 30 миллиардов кВтч электроэнергии. Доля Балаковской АЭС в общей генерации электроэнергии, которая вырабатывается в Саратовской области, — более 75%. Ее электроэнергия поступает потребителям Поволжья, Центральной России, Урала и Сибири.

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Атомная энергетика
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