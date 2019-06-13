Нужно использовать советский опыт: о новых ограничениях продажи алкоголя

Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM Алкогольная продукция должна продаваться либо в специальных магазинах, либо в специально отведенных залах, как это было во времена СССР, но для введения таких ограничений требуется переходный период, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 13 июня, глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя сообщения о возможных новых ограничениях продажи алкоголя.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в Минздраве поддерживают законопроект о продаже алкоголя и табачных изделий только в специальных магазинах. В «экономических» ведомствах в свою очередь выступают против, поскольку предложенные меры могут привести как к переориентации ряда магазинов только на алкоголь, так и, наоборот, к исчезновению магазинов с легальным алкоголем в сельской местности.

«Должно наступить время, когда алкогольная продукция будет продаваться либо в специализированных магазинах, либо в специально отведенных залах. За основу можно взять советский опыт: там родители могли смело отправлять ребенка в магазин, и он не видел на полках рядом с хлебом и молоком крепкого алкоголя. Что, конечно, правильно.

Но такие изменения невозможно осуществить за один день. У участников рынка возникнут проблемы. К примеру, в крупных городах площадь магазинов, как правило, небольшая, потому что высока арендная плата. Где им делать специализированный отдел? Некоторые магазины перестанут торговать легальным алкоголем, возникнет дефицит, а значит, и рост потребления контрафакта.

Двигаться нужно поступательно. Сначала ввести ограничения на крепкий алкоголь. Потом, спустя некоторое время, в специализированных залах должен продаваться и весь остальной алкоголь. Переходный период должен составить не менее двух лет», — отметил Максим Черниговский.