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В Таджикистане назвали дату запуска первой очереди нового НПЗ

Экономика

На объекте завершилось строительство железнодорожной ветки протяженностью 1,5 км

Душанбе, 13 июня 2019, 11:24 — REGNUM  Первую очередь нефтеперерабатывающего завода в свободной экономической зоне (СЭЗ) «Дангара» планируется запустить 15 июня 2019 года. Об этом 13 июня сообщает издание «Авеста» со ссылкой на администрацию СЭЗ.

Отмечается, что на объекте завершилось строительство железнодорожной ветки протяженностью 1,5 км. Согласно проекту, мощность первой очереди предприятия составит 500 тыс. тонн нефти в год. Планируется, что полная мощность НПЗ составит 1,2 млн тонн.

Напомним, строительство НПЗ в свободной экономической зоне «Дангара» было начато в 2014 году. Объем инвестиций на строительство завода из Китая составил $460 млн. Внутренняя потребность Таджикистана в ГСМ составляет 1,6 млн тонн в год, которые в настоящее время импортируется из других стран.

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Экономика Таджикистана
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