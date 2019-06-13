Evison Holdings передумала переизбирать совет директоров банка «Восточный»

Благовещенск, , 09:15 — REGNUM Кипрская компания Evison подала ходатайство в Арбитражный суд Амурской области об отказе от иска о понуждении банка «Восточный» созывать внеочередное собрание акционеров с целью переизбрания совета директоров. Об этом заявила адвокат Evison Ольга Борисенко 13 июня в зале суда.

«У истца есть ходатайство об отказе от иска», — сообщила на заседании суда Борисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая 2019 года суд обязал компанию Evison Holdings, принадлежащую фонду Майкла Калви Baring Vostok, исполнить колл-опцион и реализовать 9,99% акций «Восточного» компании «Финвижн холдингс», которой принадлежат 32% акций банка.

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