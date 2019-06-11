Суд обязал Baring Vostok к продаже 9,99% акций банка «Восточный»

Благовещенск, , 13:44 — REGNUM Ходатайство компании «Финвижн холдингс» о немедленной продаже ей 9,99% акций банка «Восточный» удовлетворено Арбитражным судом Амурской области. Об этом сообщают 11 июня «Вести. Финанс».

Суд удовлетворил заявление компании о немедленном исполнении колл-опциона компанией Evison Holdings, которая принадлежит фонду Baring Vostok и владеет 52% банка «Восточный». Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Ранее, 5 июня, Арбитражный суд Амурской области запретил допэмиссию акций банка «Восточный» на 5 млрд рублей по иску компании «Финвижн холдингс».

17 мая суд обязал принадлежащую фонду Baring Vostok компанию Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций «Восточного» компании «Финвижн холдингс», которой принадлежат 32% акций банка.

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